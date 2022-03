Benevento. Caserta: "Quando non puoi vincerla, meglio non perderla"

Mister Caserta, allenatore del Benevento, dopo il pareggio interno contro la Cremonese, ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi:

"Abbiamo guadagnato un buon punto in una partita che si sarebbe potuta anche perdere: da ciò l'importanza del pari odierno. La squadra ha dato tutto sul campo e sono contento per questo. Siamo partiti bene andando in vantaggio, poi abbiamo subito il pareggio e siamo calati nel secondo tempo. Acampora ha avuto un problemino prima della partita e Ionita non stava benissimo, inoltre sono stato costretto a cambiare qualcosa dopo l'uscita di Barba per infortunio. Bravo Paleari nella ripresa: con le sue parate abbiamo allungato la striscia positiva. Abbiamo saputo soffrire come squadra anche se ci siamo allungati in qualche caso per la troppa voglia di vincerla. Abbiamo finito con molta stanchezza e ora abbiamo due giorni per recuperare prima del prossimo match. Gli errori commessi su palloni facili o in appoggio sono stati, secondo me, dettati proprio dalla stanchezza.

Siamo entrati bene in campo: più di quanto fatto oggi, considerando che stiamo giocando ogni tre giorni e venivamo dalla dispendiosa gara di Perugia, non si poteva fare. La stanchezza, dal punto di vista psico-fisico, si è fatta sentire. Tuttavia la voglia di vincere non ci è mancata fino alla fine anche se ci ha portato a commettere qualche errore di troppo.

Foulon non l'ho rischiato perché era reduce da uno stop lungo e gli ho preferito Barba come terzino per fa si che Letizia fosse più libero di spingere sul lato opposto. Poi ho invertito Letizia ma la fortuna non è stata dalla nostra parte. Abbiamo saputo leggere bene la partita ma abbiamo commesso molti errori su palloni facili o in appoggio. Questi errori, per me, sono dettati dalla stanchezza.

Barba? Stava con le stampelle ed era dolorante ma spero non sia grave: ha avuto un problema alla caviglia. Elia non ha ripreso ancora con i compagni e spero lo faccia presto perché potrebbe darci una grande mano specie contro compagini che si chiudono.

Cambiare modulo non è facile visto che, dall'inizio della stagione, abbiamo sempre giocato con una certa impostazione. Per valutare un cambio di modulo servirebbe lavorarci in settimana ma con gli impegni così ravvicinati non è possibile. Ho inserito Lapadula per Acampora sia perché quest'ultimo non stava bene e sia per avere maggior peso in avanti e vincere la partita. Alla fine ci siamo allungati troppo ma abbiamo rischiato sulle azioni di rimessa e ci ha salvati Paleari in almeno un paio di occasioni".