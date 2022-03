Serie D girone A, la Sanremese “vede” il Novara

La ventiseiesima giornata del girone A di Serie D ci dice che il Novara si è ufficialmente fermato. Gli azzurri non vanno oltre lo zero a zero nel derby contro l’RG Ticino offrendo un’altra prestazione deludente, sono tre i punti di vantaggio di Gonzalez e compagni su una scatenata Sanremese che con una rete per tempo regola il Gozzano, per i liguri sesta vittoria consecutiva.

Al terzo posto il Varese che batte due a zero l’Imperia, segue il Derthona che pareggia uno a uno tra le mura amiche contro il Pontdonnaz e oggi ospiterà nel recupero la capolista Novara. Ben sei i pareggi di giornata, finiscono a reti bianche Bra-Borgosesia e Caronnese-Fossano, spreca un’opportunità di farsi sotto il Casale che non va oltre l’uno a uno contro il fanalino di coda Saluzzo, un punto a testa che accontenta entrambe anche per Sestri Levante e Chieri, a Pane risponde D’Iglio.

In zona salvezza fondamentale successo dell’Asti a Genova contro il Ligorna, male invece la Lavagnese che torna da Vado con tre reti al passivo e rimane al penultimo posto con venti punti conquistati in ventisei partite.