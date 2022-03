Coppa Dilettanti Eccellenza, il Melfi inizierà il 16 marzo

Le squadre qualificate (vincitrici i rispettivi trofei regionali) agli ottavi della competizione sono state suddivise in otto raggruppamenti. Il Melfi fa parte di un triangolare (con gare di sola andata) e inizierà a giocare il giorno 16 con la perdente del primo incontro Barletta-S. Marzano. In casa nel caso di successo o pareggio ospite, in trasferta in caso di vittoria dei padroni di casa. Rispettivamente il 16 e 23 marzo.

IL TABELLONE

GIRONE A: Fezzanese-Ciliverghe (riposa Alba)

GIRONE B: Virtus Bolzano-Brian Lignano (riposa Montecchio Maggiore)

GIRONE C: Fortis Juventus-Salsomaggiore

GIRONE D: Forsempronese-Angelana

GIRONE E: Civitavecchia-Ossese

GIRONE F: Città di Isernia-L’Aquila

GIRONE G: Barletta-San Marzano (riposa Melfi)

GIRONE H: Locri-Ragusa

LE QUALIFICATE

L'Aquila (Abruzzo), Melfi (Basilicata), Locri (Calabria), San Marzano (Campania), Salsomaggiore (Emilia Romagna), Brian Lignano (Friuli Venezia Giulia), Civitavecchia (Lazio), Fezzanese (Liguria), Ciliverghe (Lombardia), Forsempronese (Marche), Città di Isernia San Leucio (Molise), Alba (Piemonte Valle d’Aosta), Barletta (Puglia), Ossese (Sardegna), Ragusa (Sicilia), Fortis Juventus (Toscana), Virtus Bolzano (Trento/Bolzano), Angelana (Umbria), Montecchio Maggiore (Veneto)

IL PROGRAMMA

9 marzo: 1ª fase triangolari – andata accoppiamenti

16 marzo: 2ª gara triangolari – ritorno accoppiamenti

23 marzo: 3ª gara triangolari

30 marzo/6 aprile: Quarti di finale – andata/ritorno

13/20 aprile: Semifinali – andata/ritorno

27 aprile: Finale (eventuale)