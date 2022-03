Benevento. Troppi calciatori stanchi e poche idee, servono correttivi

La gara di ieri sera tra Benevento e Cremonese, terminata 1-1, ha detto due cose sulla compagine allenata da mister Fabio Caserta: alcuni elementi della rosa sono stanchi e non ci sono idee sufficienti per la costruzione del gioco e delle occasioni da rete.

Comprendendo la volontà del tecnico giallorosso di voler trovare un assetto base sul quale fare affidamento, anche se voler fare questo tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo sembra molto tardivo, non si capisce l'ostinazione nel mandare in campo o tenere in campo durante la partita calciatori oltremodo stanchi. Ionita, mai un fulmine di guerra per caratteristiche, è opaco da almeno un paio di settimane; Calò è un elemento avulso al gioco della squadra sannita; Barba sembra non godere più della fiducia dell'allenatore come nella prima parte di stagione. Se addirittura un calciatore instancabile come capitan Letizia comincia a dare segni di stanchezza, è facile capire l'ampiezza del problema.

Le problematiche appena elencate riguardanti la stanchezza fisica, ed in alcuni casi anche mentale, dei calciatori si riflettono poi in campo portando ad una carenza di gioco da parte del Benevento. L'infortunio di Viviani è arrivato nel momento meno opportuno perché l'ex Chievo aveva preso possesso della cabina di regia dettando i tempi alla squadra e, quindi, favorendo anche la creazione di occasioni in zona d'attacco.

L'arrivo di Forte ed il reintegro in rosa di Lapadula non vuol dire necessariamente che i due possano coesistere insieme in attacco perché, come più volte specificato da mister Caserta, la squadra ha comunque bisogno di un certo tipo di equilibri e, visti gli impegni ravvicinati degli ultimi tempi, è impossibile in settimana lavorare su un cambio di schema e, di conseguenza, tattico.

Le prossime due partite, che vedranno i giallorossi opposti al Cosenza, in trasferta, e al Crotone, tra le mura amiche del "Vigorito", forniranno maggiori elementi su quello che potrà essere il finale di stagione del Benevento: la squadra di mister Caserta, considerando la concomitanza di scontri diretti come Cittadella-Monza e Cremonese-Brescia della 28a giornata e Lecce-Brescia e Pisa-Cremonese della 29a, sarà chiamata a due prove di forza in modo da ribadire con fermezza il proprio ruolo nella lotta alla promozione diretta.