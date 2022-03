Poker del Santa Maria, sconfitto il San Luca per 4 a 2

La Polisportiva Santa Maria di mister Nicoletti torna a sorridere. Lo fa al “Carrano” nel recupero contro il San Luca, vincendo per 4 a 2 al termine di un match intenso e ben giocato.

Partenza forte dei cilentani che si stabilizzano nella metà campo del San Luca, andando subito vicino al gol con Cunzi e Coulibaly. Il vantaggio arriva al 26’ quando Tandara disegna una bella traiettoria per Cunzi che sbuca dalle retrovie e con un bel piattone supera Scuffi. Reazione calabrese con Crucitti che al 33’ costringe Grieco agli straordinari. Dalla parte opposta arriva il raddoppio: al 37’ calcio d’angolo di Masullo, sponda di testa di Gargiulo e ancora Cunzi, più lesto di tutti a infilare in porta.

Nemmeno il tempo di sistemarsi che il San Luca batte con un lungo rilancio che trova Godano, bravo a superare Grieco e ad accorciare subito. Ma non è ancora finita perché nel primo minuto di recupero Godano va via a tre avversari e supera con un perfetto destro per la seconda Grieco.

Nella ripresa, partono meglio gli ospiti, che peccano però di precisione sotto porta con Godano e Crucitti. Ne approfitta il Santa Maria che al 13’ si porta nuovamente avanti con Tandara che di testa finalizza una splendida azione sull’asse Maio-Cunzi. Al 27’ piattone di Oviszach che Scuffia blocca senza problemi. Al 39’ punizione insidiosa del San Luca, che finisce di poco alta sopra la traversa. Proteste, invece, degli ospiti al 44’ quando Grieco smanaccia sulla linea un tiro ravvicinato degli ospiti, che invece vorrebbero la rete.

Dalla parte opposta è Oviszach a mettere la firma finale al match con uno splendido tiro a giro per il definitivo 4 a 2, che consente ai giallorossi di gioire e portarsi a 34 punti in classifica.

Il Tabellino

Polisportiva Santa Maria (4-3-3): Grieco; Todisco, Masullo, Gargiulo, Morlando; Coulibaly, Simonetti, Maio (50’ st Sare); Tandara (17’ st Oviszach), Maggio, Cunzi (45’ st Gabionetta). A disp.: Stagkos, Romanelli, Konios, Romano, Luscietti, De Mattia. All. Nicoletti.

San Luca (4-3-3): Scuffia (46’ st Monetti); Fiumara, Berman (42’ pt Fiore), Patea, Favasuli; Tassone (4’ st Pelle), Carbone, Suraci (44’ st Santapaola); Maesano, Crucitti, Godano (21’ st Giampaolo).A disp.: Romeo, Pereira Muniz, Randò, Manglaviti. All. Canonico.

Arbitro: Leonardo Di Mario di Ciampino (Pancani-Neroni)

Marcatori: 26’ pt e 37’ pt Cunzi, 38’ pt e 46’ pt Godano, 13’ st Tandara, 45’ st Oviszach.

Note: ammoniti Coulibaly, Maio, Sare, Morlando, Godano, Carbone, Crucitti, Maesano, Pelle. Angoli: 4 a 4. Recupero: 2’ pt e 5’ st.

L’UFFICIO COMUNICAZIONE