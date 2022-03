Serie D - Girone F: tre squalificati, un turno a Pagliari

Il giudice sportivo della Serie D, Aniello Merone, dopo le gare valide per la 5ª giornata di ritorno, ha squalificato tre giocatori per un turno.

Salteranno le gare del prossimo turno Tajani (Atletico Terme Fiuggi), Mataloni (Castelfidardo) e Distasio (Vastogirardi).

Per quanto riguarda le società, inflitta una ammenda al Matese FC (400euro) "Per avere propri sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato un petardo che esplodeva nelle vicinanze di un A.A.";

Tra gli allenatori un turno di squalifica per Pagliari della Recanatese.

Le decisioni adottate dal giudice sportivo:

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 400,00 FOOTBALL CLUB MATESE

Per avere propri sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato un petardo che esplodeva nelle vicinanze di un A.A.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

PAGLIARI GIOVANNI(RECANATESE A.S.D.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

TAJANI FILIPPO(ATLETICO TERME FIUGGI)

MATALONI GIACOMO(CASTELFIDARDO)

DISTASIO DAVIDE(VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

BALSAMO GIOVANNI(AURORA ALTO CASERTANO)

GEGA ERTIJON(CASTELFIDARDO)

MORGANTI JACOPO(CASTELFIDARDO)

MICCOLI MATTEO(TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE (XI INFRAZIOONE)

PEPE ALFONSO(PINETO CALCIO)

RUGGIERI SERGIO(VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (VIII INFRAZIONE)

BRACONI LORENZO(CASTELFIDARDO)

TERRENZIO FRANCESCO(CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

BRACCIATELLI ALESSIO(CASTELFIDARDO)

ALTOBELLI MATTIA(VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

SOWE MOUSA BALLA(ATLETICO TERME FIUGGI)

ROMEO ANTONIO(AURORA ALTO CASERTANO)

FERMANI NICHOLAS(CASTELFIDARDO)

SPARVOLI LUCA(CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

MININCLERI SIMONE(PINETO CALCIO)

PACCIARDI FEDERICO(RECANATESE A.S.D.)

SCAFETTA FRANCESCOPAOLO(VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

BROSO ANTONIO(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

HERRERA QUINTERO ERIC O(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

FRABOTTA DANIELE(ATLETICO TERME FIUGGI)

MEGARO RAFFAELE(AURORA ALTO CASERTANO)

CANGEMI CHRISTIAN(CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

MORELLI SIMONE(CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

SOUZA CAPRIOLI BRUNO(PINETO CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

SCOPPA FEDERICO MATIAS(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

EL OUAZNI BADREDDIN(CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

ANTONELLI MARCO(NERETO CALCIO)

MALFETTA ALESSIO(NERETO CALCIO)

REYMOND THEO(NERETO CALCIO)

SENIGAGLIESI LUCA(RECANATESE A.S.D.)

BUGLIA FEDERICO(VASTOGIRARDI)