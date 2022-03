Nola: tris al Bisceglie. Condemi: "Stiamo trovando costanza"

Il Nola continua a fare bene e trova il suo quarto risultato utile consecutivo. Dopo i pareggi con Mariglianese e Lavello e l’entusiasmante vittoria col Bitonto, arriva la roboante vittoria nello scontro salvezza contro il Bisceglie. Allo Sporting Club di Nola andava in scena, infatti, il recupero dell’ultima giornata di andata e il Nola si è fatto trovare pronto.

Pronti e via: il Nola va in vantaggio. Palla di Ruggiero per Coratella in area di rigore al 5′, l’ariete nolano si gira in un fazzoletto e trova l’angolo alto, siglando così il suo secondo gol consecutivo. Pochi minuti dopo il numero 9 potrebbe trovare anche la doppietta ma il portiere ospite chiude lo specchio. Nel secondo tempo il Nola chiude i giochi quasi subito. Passano 9′ e D’Angelo ritrova il gol, questa volta su corner: letale la sua inzuccata. Lo stesso 11 bianconero potrebbe trovare poi il gol in diverse occasioni ma la doppietta non arriva per un soffio. Il Nola la chiude definitivamente a 9′ dalla fine con il neo entrato Di Dato che, con il più facile dei tap-in, segna il suo primo gol in bianconero.

DICHIARAZIONI “Sono contento per la gara, la squadra ha fatto un’ottima partita e sta trovando costanza – ha dichiarato il mister Carmelo Condemi – Abbiamo una rosa di qualità, dispiace non aver dato minutaggio ad alcuni di loro ma ci sarà occasione. Come ho già detto, serve pazienza, ma stiamo lavorando bene”.

“Sono contento per il mio ritorno al gol – ha affermato l’attaccante Antonio D’Angelo – Ringrazio i tifosi per l’affetto che mi mostrano ormai da due anni. Ho un ottimo rapporto con il presidente, a fine gara ci siamo detti che siamo sulla strada giusta ma che dobbiamo continuare a fare bene e non deconcentrarci”.

