Benevento. Stop per Barba: tornerà dopo la sosta

Non si placa la piaga degli infortuni in casa Benevento: l'ultimo ad entrare in "infermeria" è stato Federico Barba, uscito anzitempo dalla sfida contro la Cremonese per un problema alla caviglia.

Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto l'ex difensore dell'Empoli hanno, infatti, dato come responso una distorsione alla caviglia con interessamento dei legamenti. Un infortunio simile richiede tempi di recupero di circa tre settimane. Calendario alla mano, Barba rientrerà dopo la sosta per le nazionali e salterà, con ogni probabilità, le partite contro Cosenza, Crotone, Brescia e Frosinone.