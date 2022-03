Coppa Promozione, il Dormelletto ha un piede e mezzo in semifinale

Va al Dormelletto il primo atto del "Derby del lago Maggiore" valevole per i quarti di Coppa Piemonte Promozione, e quella ottenuta dalla compagine lacuale sull'Arona è una vittoria che pone una serie ipotetica sul passaggio del turno e che proietta i "blu" di Marco Poma con il pensiero già alla semifinale della competizione. Troppe le assenze per un Arona arrivato all'appuntamento senza alcuni degli elementi cardine del proprio schieramento e che, a livello inconscio ma forse anche per questo, hanno preferito dare priorità ad un campionato in cui si stanno giocando la zona playoff piuttosto che al cammino di Coppa. Conti che in casa Dormelletto non sono stati fatti, con Poma che ha mandato in campo gran parte dei propri titolari concedendo un turno di riposo ai soli Capetta e Rossoni per chiudere anzitempo il discorso passaggio del turno.

Occasioni a go go Sull'onda di un manifesto equilibrio non solo nel punteggio ma anche nelle occasioni create, anche se il predominio territoriale è stato quasi sempre di marca Dormelletto, il primo tempo ha offerto una gara di livello, con tante occasioni da rete e altrettanti errori sotto porta che hanno tenuto il risultato sospeso sul filo del rasoio. Ispirato nei suoi uomini di costruzioni, l'Arona è mancato in fase conclusiva mentre i padroni di casa, lavorando ai fianchi, hanno saputo costruire i presupposti per la vittoria concretizzata poi nella ripresa. Ma sono gli ospiti a creare il primo pericolo all'8', con Romano che lavora bene a centrocampo per lanciare nello spazio Pappalardo il cui cross teso taglia tutta l'area con Vezzani in ritardo ad un comodo tap-in. Risponde il Dormelletto al 10' e sarà vantaggio per la squadra di Poma, Albanese indirizza la sfera sul palo più lontano dove Martelli in spaccata non trova opposizione per insaccare. Il gol è carburante per il Dormelletto, al 15' Nojelli arriva sulla punizione di Lazzarini e sul successivo tentativo di Albanese viene aiutato dalla difesa che si oppone alla conclusione del centrocampista; al 18' altra punizione per i padroni di casa, Vezzù batte con il contagiri e la palla si stampa contro la faccia interna del palo a portiere battuto. Neanche il tempo di recriminare e sul fronte opposto Vezzani pesca Pappalardo che conclude, Lepore tocca e la palla si perde sul fondo non prima di aver baciato il palo. Ancora Vezzani al 23', l'occasione è ghiotta per l'attaccante che di testa in area piccola manda incredibilmente sul fondo poi tocca a Lepore alzare al 30' il muro sull'inserimento profondo di Cima. Senza soluzione di continuità si susseguono le occasioni, al 34' Federico Bianchi combina con Vezzù prima di lasciare partire un rasoterra ficcante al centro dell'area che non trova nessuno pronto all'intervento; rischia grosso al 36' il Dormelletto, Pappalardo lascia partire un tiro velenoso su cui Lepore è bravo e fortunato, perché la palla si impenna e sbatte sulla faccia interna della traversa prima di rientrare in campo ma è il 39' quando potrebbe raddoppiare con Federico Bianchi che, in seguito ad un recupero palla in area aronese con Valsesia che, pressato, non riesce a liberarsi della sfera, calcia a colpo sicuro ma troppo debolmente favorendo il recupero miracoloso di Nojelli. Bella l'azione dei padroni di casa al 42', Caramanna apre il campo per Albanese il cui traversone trova la testa di Federico Bianchi con la palla che danza sulla linea di porta sotto il controllo di un glaciale Giroldi. L'Arona meriterebbe di non finire sotto il primo tempo e al 44' il pari si materializza sui piedi di Cima che raccoglie un pallone sfilato nel contrasto tra Vezzani e Lepore insaccando a porta sguarnita.

Calo verticale Di tutt'altra pasta la ripresa che il Dormelletto conduce in lungo e in largo, cancellando dal campo un'Arona mai veramente rientrato dopo il riposo tanto da risultare totalmente inoffensivo dalle parti di Lepore. La squadra di casa trova da subito le misure per prendere ai fianchi l'inedita difesa a tre varata da Ragazzoni e il risultato è che al 9' ritrova subito il vantaggio con Federico Bianchi che raccoglie il suggerimento di Magliarella ritornando al gol dopo il lungo periodo di stop a cui è stato costretto in stagione. Gli ospiti accusano il colpo e, complice i cambi di Poma che danno vigore ed incisività alla manovra del Dormelletto, affondano alla distanza sotto le percussioni del frizzante Agyei che con la propria velocità taglia a fette l'affaticata difesa aronese: il 3-1 si concretizza al 15', l'ex Accademia Borgomanero sfonda a sinistra trovando impreparata la retroguardia avversaria e sfoderando un diagonale su cui Nojelli non riesce a chiudere. Al 23' il tacco di Lazzarini libera ancora Agyei con Nojelli che in affanno si oppone di piede ma al 28', quando una palla persa sulla trequarti da Romano dà il là al nuovo contropiede fulminante del Dormelletto sempre concluso in maniera vincente dall'imprendibile Agyei la gara praticamente va in archivio con il Dormelletto che può guardare al ritorno di mercoledì 16 con assoluta tranquillità.

DORMELLETTO-ARONA 4-1

Reti: 10' Martelli (D), 44' Cima (A); 9'st F. Bianchi (D), 15'st Agyei (D), 28'st Agyei (D).

Dormelletto (4-2-3-1): Lepore; Zardi (15'st Vacirca), A. Bianchi, Caramanna, Montagnese; Magliarella, Lazzarini; Albanese (22'st N. Rossi), Martelli (22'st Baghdadi), Vezzù (10'st Agyei); F. Bianchi (42'st Passarella). A disposizione: Capetta, Rossoni, Bizzaro, Curioni. All. Poma.

Arona (3-5-2): Nojelli; Gaiga, Giroldi, Fede; Cima, Franchin (31'st Sacchi), Valsesia, Romano, Bighinzoli (13'st Trapella); Vezzani (13'st Vergadoro), Pappalardo (37'st J. Rossi). A disposizione: Tornatora, Massara, Lika, Canziani, Ghiotti. All. Ragazzoni.

Arbitro: Carchia di Vercelli.

Note: Ammoniti Gaiga e Trapella, entrambi dell'Arona. La gara è stata giocata sul sintetico di Santa Cristinetta, Borgomanero.