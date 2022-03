Cosenza-Benevento: per gli scommettitori gara da "2" e "under"

Dopo il pari con la Cremonese, il Benevento ha visto allontanarsi di due punti la capolista Lecce, attualmente al comando della Serie B davanti al Brescia.

I sanniti hanno, però, immediatamente occasione di rifarsi nella trasferta di Cosenza - ancora in bilico tra zona retrocessione e playout - per la quale appaiono favoriti sui padroni di casa: la vittoria giallorossa è offerta a 1,99 su Planetwin365 con quasi il 50% delle scommesse dalla sua parte, mentre l'"1" paga 4 volte la posta. Nel mezzo la quota del pari, fissata a 3,25. Un match, quello del "San Vito", dove l’Under (massimo due reti complessive) è favorito a 1,67, mentre un match da Over si gioca a 2,07.

Nelle quote sulla promozione, intanto, il Benevento insegue a 2,20 il Brescia (2,00), mentre in testa rimangono Lecce (1,30) e Cremonese (2,00). Nelle quote sulla retrocessione il Cosenza rimane invece pericolosamente in bilico (a 1,30), alle spalle di Crotone (1,05) e Vicenza (1,23).