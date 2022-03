Turris: contro l'Andria torna Finardi, quattro indiisponibili

Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico Bruno Caneo e dal suo staff per la gara Turris-Fidelis Andria, valida per la trentesima giornata del campionato di Lega Pro, in programma allo stadio “Liguori” domenica 6 marzo (fischio d’inizio alle ore 17,30).

Recupera Finardi; regolarmente convocato Bordo. Agli indisponibili Esempio e Varutti si aggiunge Sbraga. Squalificato, invece, Longo.

Segue l’elenco completo dei 23 calciatori convocati.

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Lame, Loreto, Manzi, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Ghislandi, Iglio, Nunziante, Primicile, Tascone, Zampa.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Nocerino, Pavone, Santaniello.

Ufficio stampa Turris Calcio