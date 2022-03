Serie C, Potenza che colpo: 0-3 a Latina Picerno-Campobasso rinviata

In Serie C girone C la notizia della serata é il gran colpo del Potenza a Latina. A decidere la sfida del Francioni nella ripresa Cuppone al 59', Sandri al 91' e Cargnelutti al 94'. Invece Picerno-Campobasso é stata rinviata per neve dopo il sopralluogo effettuato dall'arbitro Turrini di Potenza alle 17.25 con i due capitani Esposito e Bontà che ha però dato esito negativo: a questo punto, resta da capire quando l'incontro verrà recuperato.