La gara Lavello-Nardò, valevole per il 27º turno di campionato di Serie D girone H, in programma allo stadio Pisicchio oggi alle ore 14.30, è stata rinviata a gara da destinarsi su disposizione della Lega Nazionale Dilettanti. Il "Franco Pisicchio" era completamente innevato e le non incoraggianti previsione hanno portato al rinvio della gara. Ora si attende la data del recupero.