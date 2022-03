La Salernitana lancia l'abbonamento "Fino alla fine". Prezzi e info

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a partire dalle ore 15:00 di lunedì 7 marzo, sarà in vendita l’abbonamento “FINO ALLA FINE“, valido a partire dalla gara contro il Sassuolo e per tutte le prossime cinque gare casalinghe del girone di ritorno attualmente previste da calendario, per restare sempre accanto ai colori granata.

E’ possibile acquistare gli abbonamenti online a questo link https://ussalernitana1919.vivaticket.it/ e presso i punti vendita VivaTicket.

Prezzi