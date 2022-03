Finalmente D'Angelo: la Cavese batte il Castrovillari per 2 a 1

Vittoria interna della Cavese che supera un ostico Castrovillari con il risultato di 2 a 1. Gara non facile per gli aquilotti che nonostante l'immediato vantaggio firmato da Allegretti su rigore, faticano non poco contro un avversario che ha dato filo da torcere. Anche il pareggio dei lupi è arrivato su rigore, segnato da Tripicchio.

Il gol decisivo viene segnato da Angelo D'Angelo che risolve una mischia in area e riporta in vantaggio i padroni di casa: gol liberatorio per il centrocampista, prima gioiello della campagna acquisti estiva poi divenuto oggetto misterioso.

Un successo che dà continuità alla Cavese che però non muove la classifica: in testa vincono tutte le 4 pretendenti alla vittoria del torneo.