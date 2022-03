Venezia-Sassuolo 1-4, festival del calcio di rigore

Gol, spettacolo e calci di rigore nella 28esima giornata tra Venezia e Sassuolo. Partono forte i neroverdi che vanno subito in vantaggio al secondo minuto di gioco: Raspadori vince un rimpallo su Svoboda, entra in area e supera Romero. Al quarto d’ora primo calcio di rigore di giornata: dal dischetto Berardi tira non benissimo ma riesce comunque a mettere in rete per il raddoppio Sassuolo. Al minuto 25’ il Venezia trova la rete con Fiordilino, ma l’arbitro annulla per un fuorigioco ad inizio azione di Aramu. Al 27’ arriva il secondo rigore per i neroverdi: Romero affossa Berardi in area, dal dischetto si presenza questa volta Scamacca che non sbaglia per il 3-0 Sassuolo. Al 34', il Venezia accorcia le distanze con il gol di Henry su cross di Mateju.

Nella ripresa il Venezia gioca meglio ma non riesce a concretizzare la mole di gioco che crea. La gara si chiude al minuto 71 quando Svoboda atterra in area Raspadori, per l’arbitro Pairetto è ancora calcio di rigore. Dagli undici metri, Berardi mette in rete realizzando la personale doppietta di giornata. Nel finale arriva il quarto penalty, questa volta per il Venezia: Ayhan stende in area Nsame, dal dischetto Aramu si fa ipnotizzare da Consigli certificando la giornata da incubo per gli arancioneroverdi. Con questa vittoria il Sassuolo sale a 39 punti, ormai saldamente a metà classifica, mentre i lagunari rimangono terzultimi a quota 22.