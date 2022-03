Taranto, un ottimo punto per continuare il percorso salvezza

La prestazione contro il Foggia permette di guardare al percorso salvezza con fiducia. Gli uomini di Giuseppe Laterza, dopo una prima parte di stagione sopra le aspettative, si ritrovano a dover inseguire la permanenza in Serie C. Il goal di Saraniti ha acceso la luce in un periodo complicato per la squadra, sotto il punto di vista dei risultati. Il collettivo rossoblù ha dimostrato di avere una mentalità solida per la categoria e, di conseguenza, l'esperienza e la freschezza di molti elementi sarà determinante da qui alla fine.

"Il Taranto mi è piaciuto, ha lottato per tutti i 96' come ho chiesto" ha sottolineato Laterza nel post partita. Un'affermazione che certifica quanto il tecnico rossoblù punti sulla cattiveria agonistica, il carattere e l'orgoglio di una squadra che ha dimostrato di poter lottare contro tutte le compagini di C. Tuttavia, in questa stagione, le gare in trasferta sono state un tabu sotto il punto di vista del risultato. Le gare in casa, invece, una sicurezza assoluta. Nel finale di stagione, dunque, gli ionici dovranno trovare l'entusiasmo giusto per raggiungere definitivamente la salvezza.

Mercoledì si torna in campo per concludere la gara contro la Vibonese, interrotta tre settimane fa per nebbia. Saranno quaranta minuti in cui il Taranto dovrà portare a casa i tre punti. Il cammino è ancora lungo, la salita non è stata ultimata, conterà moltissimo il carattere identitario di questo gruppo. Il tecnico ha fiducia, la società ha investito molto, i tifosi sono sempre al fianco dei rossoblù per un solo obiettivo: mantenere la Serie C.