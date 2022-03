Benevento. Allenamenti in piccoli gruppi a causa del covid

Il Benevento, dopo il focolaio covid scoppiato tra i calciatori che ha visto l'emergere di 10 casi di positività ed ha portato al rinvio del match contro il Cosenza, prosegue gli allenamenti in vista del prossimo impegno casalingo contro il Crotone. Ovviamente, la partita si disputerà se, come si spera, il numero dei contagi calerà e si andrà sotto la soglia del 35% degli atleti presenti nella lista consegnata alla Lega B: il dato che fa ben sperare è che dai test rapidi effettuati ieri non sono emersi ulteriori casi di positività.

Gli allenamenti proseguono in piccoli gruppi di calciatori, come da protocollo. Dopo la prossima gara contro il Crotone, il Benevento è atteso da una doppia trasferta: prima in casa del Brescia, martedì 15 marzo, e poi allo "Stirpe" contro il Frosinone, domenica 20 marzo. Dopo le due gare lontane dal Sannio, ci sarà la sosta per le Nazionali.