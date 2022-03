Giugliano k.o. col Muravera, mister Ferraro: "Dispiace perdere così"

Al termine della sconfitta per 1-0 sul campo del Muravera, sono arrivate le parole del mister del Giugliano Giovanni Ferraro. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Io credo che abbiamo fatto un buon primo tempo contro una squadra in salute, su un campo piccolo e complesso. I ragazzi hanno creato tanto e avuto le occasioni per portarsi in vantaggio. Avevamo gestito bene la gara. Nella ripresa siamo entrati male in campo e dopo il rigore non siamo stati capaci di reagire. Abbiamo perso un po’ di distanze e brillantezza. Dispiace perdere così. Siamo in una fase complessa del campionato, dobbiamo essere consapevoli di quanto fatto. Il percorso è lungo e difficile, ma la classifica dice che siamo lì, a +7 dalle nostre inseguitrici, in testa dalla prima giornata. Le sconfitte fanno parte di questo sport e devono servire per migliorare. Vanno analizzate, metabolizzate e gli va dato il giusto valore.

Da martedì ricominciamo, alla conquista del nostro obiettivo. Dispiace tanto per i tifosi che sono stati fantastici, avrebbero meritato certamente un altro risultato. Abbiamo bisogno sempre della loro vicinanza, sono il nostro uomo in piu"

Nota Giugliano calcio