Benevento. Nessun guarito dal covid ma recuperano tre infortunati

Anche questa mattina, al loro arrivo al "Vigorito" per la seduta di allenamento, i calciatori del Benevento sono stati sottoposti ad un nuovo giro di tamponi: gli esiti, come sempre, sono attesi in giornata. Nessuna novità dopo quelli effettuati ieri che non hanno riscontrato nuove positività né negativizzazioni.

Gli allenamenti proseguono, dunque, a gruppi di quattro/cinque calciatori e, se la situazione dovesse restare immutata anche nei prossimi giorni, a rischio ci sarebbe anche la gara casalinga contro il Crotone.

Tuttavia dall'infermeria giallorossa arrivano anche buone notizie per mister Fabio Caserta: Moncini, Masciangelo ed Elia sono recuperati e saranno a disposizione per il prossimo match.