Potenza-Taranto oggi inizia la prevendita: prelazione per gli abbonati

Dalle ore 16 di oggi partirà in prelazione per gli abbonati (essendo stata programmata la “Giornata RossoBlu”) la prevendita dei biglietti per 31a Giornata di Campionato di Serie C – Girone C tra Potenza e Taranto in programma domenica allo stadio “A. Viviani” (fischio di inizio ore 17.30). La vendita sarà aperta ai non abbonati dalle ore 13 di giovedì.

La vendita ha come riferimento l’Art. 4 del Decreto Legge n°111 del 6 agosto 2021, che prevede la capienza dello stadio al 75% in Zona Bianca. I tagliandi si potranno acquistare esclusivamente nei punti vendita CiaoTickets e online sul sito www.ciaotickets.com. Presso la sede societaria sarà possibile acquistare esclusivamente i biglietti per il settore “VIP”.

PUNTI VENDITA

SPORTISSIMO – Viale Dante 5, POTENZA

– Viale Dante 5, POTENZA TABACCHERIA DI PALLANTE ANTONIO – Via Pretoria 318, POTENZA

– Via Pretoria 318, POTENZA TABACCHI DESIATI CIRO – Via Unità d’Italia 13, POTENZA

– Via Unità d’Italia 13, POTENZA QUI POSTE – Viale Firenze 50, POTENZA

– Viale Firenze 50, POTENZA ANDEMAR SOUVENIRE – Contrada Passariello 3, SATRIANO DI LUCANIA (PZ)

COSTO BIGLIETTI PER SETTORI

Curva € 10,00

€ 10,00 Distinti € 12,00

€ 12,00 Tribuna Laterale € 18,00

€ 18,00 Tribuna Centrale € 25,00

€ 25,00 Vip € 40,00 (acquistabile solo in Sede)

€ 40,00 (acquistabile solo in Sede) Ospiti € 10,00 (in vendita dalle 15.00 del 10/03 e fino alle ore 19.00 del 11/03)

Va aggiunto costo prevendita di € 1,50. I prezzi possono variare gara per gara. I bambini da 0 a 10 anni entreranno gratis (senza posto a sedere).