Derby Juve Stabia-Turris: la designazione arbitrale

Sarà il sig. Luigi Carella della sezione AIA di Bari a dirigere il match Juve Stabia – Turris valevole per la 12^ giornata di ritorno del Campionato di Serie C girone C 2021 – 2022, in programma domenica 13 marzo 2022 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia con inizio alle ore 17,30.

Il sig. Carella sarà coadiuvato dal sig. Roberto Terenzio della sezione AIA di Cosenza e dal sig. Stefano Galimberti della sezione AIA di Seregno, il IV° ufficiale sarà il sig. Luca Zucchetti della sezione AIA di Foligno.

Nota SS Juve Stabia