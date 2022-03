Serie B. Gli squalificati dopo la 28a: out in 13, multate due società

Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione dell’8 marzo 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CROTONE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco numerose bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 44° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DONATI Giulio (Monza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

KOUAN Oulai Christian (Perugia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

MATTIELLO Federico (Alessandria): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ZOPOLATO NEVES Carlos Augusto (Monza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DIAW Davide Djily (L.R. Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

FRARE Domenico (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LOVISA Alessandro (Pordenone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MASTINU Giuseppe (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MEGGIORINI Riccardo (L.R. Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PAGHERA Fabrizio (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PRESTIA Giuseppe (Alessandria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SOHM Simon Solomon J (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TUIA Alessandro (Lecce): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.000,00 (QUARTA SANZIONE)

SAMPIRISI Mario (Monza): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quarta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

CRISETIG Lorenzo (Reggina)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BERNABE' GARCIA Adrian (Parma)

DE LUCA Manuel (Perugia)

LERIS Mehdi (Brescia)

MAJER Zan (Lecce)

MATOS SANTOS PINTO Ryder (Perugia)

MENEZ Jeremy (Reggina)

VITA Alessio (Cittadella)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GIGLIOTTI Giacomo (Crotone): per avere, al 27° del secondo tempo, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dei componenti della panchina avversaria