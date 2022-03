ŠKODA KAMIQ: affronta con stile la giungla urbana…a meno di 5 euro al

È il terzo modello della fortunata gamma SUV di casa ŠKODA. Con KAMIQ, il marchio boemo presidia un segmento che negli ultimi è indubbiamente in forte crescita, quello dei city-SUV. Grazie a sistemi di assistenza e infotainment all’avanguardia, agli spazi generosi e alle numerose soluzioni Simply Clever, nuovo KAMIQ è capace di soddisfare in egual misura le esigenze della famiglia e le aspettative dei Clienti maggiormente orientati al lifestyle, tutto in puro stile ŠKODA.

Maggiore altezza dal suolo, dettagli robusti e grandi cerchi in dimensioni da 16” a 18” rendono il look di ŠKODA KAMIQ deciso e vigoroso. La sua appartenenza alla famiglia SUV ŠKODA è istantaneamente percepibile, ma allo stesso tempo, si riconosce grazie ad alcune peculiarità d’impatto: la conformazione del cofano motore molto ben delineata, per esempio, che gli regala un aspetto inconfondibile e ne sottolinea l’originalità all’interno della famiglia SUV.

KAMIQ è poi il primo modello ŠKODA a disporre di fari anteriori a LED bipartiti, con luci di marcia diurna sulla parte superiore, nonché, nella versione full LED, di indicatori di direzione dinamici anteriori e posteriori. A richiesta è disponibile il tetto panoramico. Come tutti i nuovi modelli della Casa automobilistica boema, il portellone posteriore è impreziosito dal lettering ŠKODA, che sostituisce il logo.

Certamente tecnologico e fortemente incentrato al comfort dei passeggeri, il concept degli interni prevede una seduta elevata e generosi rapporti di spazio che consentono di salire e scendere dal City SUV con la massima comodità, assicurando inoltre una buona visibilità e un’ottima ergonomia.

Tipicamente ŠKODA sono i rapporti di spazio sui sedili posteriori che risultano i più ampi del segmento: spazio per la testa 1.003 mm, spazio libero a livello dei gomiti 1.425 mm e spazio per le ginocchia 73 mm. Il bagagliaio di KAMIQ offre una capacità di 400 litri, che diventano 1.395 abbattendo lo schienale posteriore, suddivisibile nel rapporto 60:40. In combinazione con il doppio piano di carico, disponibile a richiesta, abbattendo gli schienali si ottiene un’unica superficie piatta. È disponibile a richiesta lo schienale del passeggero anteriore abbattibile, grazie al quale è possibile trasportare oggetti fino a una lunghezza massima di 2.447 mm.

Come su qualunque altra ŠKODA, le idee Simply Clever facilitano la vita quotidiana anche a bordo di KAMIQ. Unico nella classe dei City SUV è il sistema di protezione per il bordo delle portiere ad estrazione automatica (disponibile a richiesta), inoltre per KAMIQ sono disponibili anche il portellone a comando elettrico con funzione Tip-To-Close e il gancio traino estraibile a sbloccaggio elettrico. Nel bagagliaio è presente una torcia a LED estraibile. Altre caratteristiche Simply Clever sono l’imbuto integrato nel tappo del serbatoio del liquido lavacristalli, il raschietto del ghiaccio nello sportello del serbatoio, con scala per il controllo della profondità del battistrada, e il vano portaombrelli nella porta lato guida (con ombrello).

Tantissima la connettività a bordo. L'infotainment è affidato ai sistemi Bolero e Amundsen che appartengono alla terza generazione del sistema modulare di infotainment del Gruppo Volkswagen e offrono diagonali dello schermo comprese tra 8 e 9,2 pollici, nonché, a richiesta, un impianto audio ŠKODA con dieci altoparlanti. Grazie alla eSIM LTE integrata, KAMIQ è sempre connesso. Ciò consente, per esempio, un’ottimizzazione costante e impercettibile della navigazione. Presiede all’implementazione dei comandi vocali il sistema ŠKODA Digital Assistant Laura, anch’esso in grado di offrire supporto online: oltre ai semplici comandi, l’assistente vocale comprende anche frasi complete pronunciate con naturalezza e i dialetti. Oltre all’eCall, la eSIM consente anche l’accesso ai servizi online di ŠKODA Connect.

Tra questi figurano Care Connect con accesso remoto alla vettura, Proactive Service e Infotainment Online. Le app dell’infotainment possono essere scaricate dalla vettura tramite uno shop online. Sono inoltre disponibili la tecnologia SmartLink per il collegamento di dispositivi tramite Apple CarPlay, Android Auto o MirrorLink™ (a richiesta anche senza cavo, come Wireless SmartLink), un hotspot WLAN, fino a due porte USB C sulla zona anteriore e sulla zona posteriore e un vano portacellulare che consente la ricarica per induzione degli smartphone.

Due i motori benzina TSI con cilindrata 1.0 o 1.5 litri, con potenze comprese tra 90 e 150 CV (da 70 a 110 kW). In più, è disponibile un 1.0 G-TEC 90 CV (66 kW), il primo propulsore concepito per l’ecologica alimentazione a metano (CNG) adottato da un SUV ŠKODA. In base alla motorizzazione sono proposti cambio manuale a 5 o 6 rapporti o cambio DSG a 7 rapporti. Tutti i motori soddisfano la norma sui gas di scarico Euro 6d-TEMP. Quattro sono invece gli allestimenti: Ambition, Style, Scoutline e il più sportivo Montecarlo.

Il compagno di viaggio perfetto per la moderna giungla urbana è disponibile a partire da € 149 al mese con Pacchetto Manutenzione incluso e con finanziamento Clever Value a 35 mesi. Anticipo € 3.804,14 e Valore Futuro Garantito alla scadenza o a 45.000 Km pari alla Rata Finale di € 11.698,23.

