Benevento. C'è ottimismo in vista della sfida contro il Crotone

Va rientrando l'emergenza legata ai casi covid all'interno del gruppo squadra del Benevento: dopo le 10 positività registrate nello scorso fine settimana, che hanno portato al rinvio del match contro il Cosenza visto il superamento della soglia del 35% di positivi all'interno della lista dei 25 calciatori consegnata alla Lega B, c'è ottimismo per la sfida contro il Crotone.

La situazione, a quanto si apprende, starebbe pian piano migliorando facendo ben sperare per il match di sabato contro la compagine calabrese. Per chiarezza, sarebbero sufficienti due negativizzazioni per rientrare nei parametri che consentirebbero di disputare l'incontro in programma al "Vigorito", sabato 12 marzo con fischio di inizio alle 16:15.