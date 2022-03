Nolè: "Il Francavilla vuole provarci e tifo per Arleo"

"Siamo secondi in classifica, a cinque punti dal Cerignola. La nostra è una realtà piccola che fa la Serie D da 17 anni, quest'anno siamo partiti bene. Ci troviamo lassù e ci godiamo il momento senza nessuna pressione: l'appetito viene mangiando. Potrebbe essere l'anno giusto, l'importante è provarci per non avere rimorsi dopo. A livello personale ho fatto già 6 gol e 4/5 assist, nonostante l'età sto bene e riesco ancora a divertirmi".

E' quello che ha dichiarato alla redazione di Tuttoc.com il capitano del Francavilla, Raffaele Nolè, avvicinato per dare un parere sulla lotta al vertice del campionato di C, girone B, e sul duello Modena-Reggiana, squadre di cui ha vestito la casacca nella sua lunga carriera nel calcio professionistico, ma anche per fare una panoramica sul campionato. Una dichiarazione che è quasi una promessa di intenti, una sorta di dichiarazione di intenti: il Francavilla c'è e ci vorrà provare, visto che dovrà anche ospitare sia il Cerignola, il 14 aprile, che il Bitonto, l'8 maggio. Ma il discorso poi si è esteso anche al girone C della Lega Pro, dove militano il suo Potenza e dove si stanno registrando evoluzioni sulla situazione del Catania. Ecco il pensiero di Nolè: "Il Potenza ha ottenuto la prima vittoria fuori casa. Spero ci riescano in questa annata un po' particolare. Da qualche partita è allenata da un mio ex allenatore come Arleo e sono ancora più tifoso perché ci tengo per la città e per la persona del mister che conosco molto bene. Sono in una situazione non bella che li obbliga a fare punti e non so se riusciranno a salvarsi direttamente senza passare dai play-out però la cosa più importante è prendere la posizione migliore in modo da giocare l'eventuale gara di ritorno in casa". E sul Catania: "Bisogna solo fare un applauso alla squadra, sono passato da una situazione del genere col Pro Piacenza e devo dire che è veramente dura. Spero che alla fine arrivi qualcuno perché quando fallisce una società fallisce tutto ciò che lo circonda, comprese le persone che lavorano dietro le quinte". Per tornare al duello tra Modena e Reggiana: "Sarà un bel duello fino alla fine, conosco entrambi gli allenatore: Tesser l'ho avuto alla Ternana mentre Diana voleva portarmi a Renate. Sono due allenatore vincenti".

Sul primo dice: "E' un vincente per questa categoria, sa bene come arrivare fino in fondo. E' un allenatore molto esperto, conosce bene la categoria che ha già vinto. Ti mette dentro quella mentalità vincente che è importante per una squadra". Sul secondo: "Diana è più giovane, non l'ho avuto come allenatore ma ne parlano tutti molto bene. E' bravo sia livello umano che a livello tattico". Insomma una bella chiacchierata a tutto tondo che evidenzia anche la grande conoscenza di un calciatore che ha fatto sempre molto bene in ogni piazza dove ha potuto calcare il campo.