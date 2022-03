Benevento. Col Crotone possibile vedere in campo molte seconde linee

La conferma arriverà solo nella giornata di domani dopo i test molecolari ma la gara Benevento-Crotone dovrebbe disputarsi con un buon margine di certezza. Dai test rapidi che i calciatori stanno facendo in autonomia da casa propria, infatti, emergerebbe che tutti coloro che erano risultati positivi al covid-19 una settimana fa si sarebbero negativizzati. A riferirlo è "Il Mattino" nell'edizione odierna.

Ovviamente i calciatori rimasti in isolamento hanno potuto allenarsi da casa seguendo le indicazioni dei preparatori atletici ma non hanno comunque visto il campo nell'ultima settimana quindi è probabile che molti di loro partano dalla panchina nel match contro i calabresi. Mister Caserta ha, nel frattempo, recuperato Masciangelo, Sau, Elia e Moncini che torneranno certamente utili nella sfida contro gli uomini di mister Modesto nella quale potrebbero anche partire dal 1'. C'è da registrare anche il miglioramento della condizione di Farias, non utilizzato dal tecnico giallorosso contro la Cremonese: il brasiliano, nelle ultime due settimane, si è rimesso quasi in pari con i compagni ed ora è pronto a dare il suo contributo alla causa.