Serie D/F: cinque i calciatori squalificati. Due giornate a Monni

Sono sei i calciatori fermati dal giudice sportivo dopo le gare della 6ª di ritorno del Girone F di Serie D. Due giornate all'unico espulso della giornata, Simone Monni del Trastevere. Una giornata per cumulo di ammonizioni per gli altri cinque calciatori.

Le decisioni:

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

MANGIAPANE BENEDETTO(CASTELFIDARDO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MONNI SIMONE(TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

Per avere, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano, colpito con la mano aperta il volto di un calciatore avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

GEGA ERTIJON(CASTELFIDARDO)

MORGANTI JACOPO(CASTELFIDARDO)

DONZELLI FEDERICO(MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

ZANCOCCHIA NICOLAS(MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

BOSCO ANDREA(PINETO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BRACONI LORENZO(CASTELFIDARDO)

DI FILIPPO NICOLAS(VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DI NEZZA NICOLAS(ATLETICO TERME FIUGGI)

SOWE MOUSA BALLA(ATLETICO TERME FIUGGI)

DE CARLO ANGELO(AURORA ALTO CASERTANO)

DI MINO MATTIA(CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

OMICCIOLI ANDREA(MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

QUACQUARELLI GABRIELE(RECANATESE A.S.D.)

MONZA EDOARDO(VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (VIII INFRAZIONE)

TORTORI LORIS(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

VERDESI DAVIDE(PORTO D'ASCOLI S.R.L.)

LULLI LUCA(SAMBENEDETTESE SRL)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

ALFIERI VINCENZO(CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

D'ALESSANDRO MATTEO(PORTO D'ASCOLI S.R.L.)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

ALBONI LORENZO(SAMBENEDETTESE SRL)

CORSETTI CLAUDIO(TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

LAURENZI FRANCESCO(TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

HERRERA QUINTERO ERIC ORLANDO(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

LIKAXHIU MATEO(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

FABRIZI LUCA(CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

ALBANESE PELLEGRINO(FOOTBALL CLUB MATESE)

RUCI ALESSIO(MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

BATTISTA NAZARENO(PORTO D'ASCOLI S.R.L.)

SPAGNA STEFANO(PORTO D'ASCOLI S.R.L.)

TESTA ANDREA(PORTO D'ASCOLI S.R.L.)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

LORENZO(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

VARRIALE ANTONIO(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

TURZO GUERINO(ATLETICO TERME FIUGGI)

LONGOBARDO NICOLA(AURORA ALTO CASERTANO)

ALONZI FRANCESCO(CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

CALEMME LUIGI(FOOTBALL CLUB MATESE)

GALESIO LUIS FABIAN(FOOTBALL CLUB MATESE)

BERTOLO FRANCESCO(MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

MAIO FRANCESCO(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

SCIMIA LUCA DANIEL(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

ORLANDO LUCA(CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

CARDELLA FEDERICO(SAMBENEDETTESE SRL)

D'AGOSTO SAMUELE(SAMBENEDETTESE SRL)

DI DOMENICANTONIO SIMONE(SAMBENEDETTESE SRL)