Benevento-Crotone: precedenti e numeri della sfida del "Vigorito"

Benevento e Crotone si sono affrontate al "Vigorito" 19 volte: il computo vede in vantaggio i giallorossi con 12 vittorie (l'ultima per 2-0 nella serie B 2019/20), 4 i segni "X" e tre vittorie dei calabresi (l'ultima, per 1-0, risale ai play-off di Lega Pro 2008/09).

Ad affrontarsi saranno la seconda miglior difesa, quella del Benevento (soli 24 gol subiti), e la seconda peggior difesa, quella crotonese (47 i palloni entrati nella rete rossoblù).

Il Benevento è in serie positiva da quattro gare nelle quali ha fatto segnare tre vittorie ed un pareggio mentre il Crotone è a secco di vittorie da 10 turni nei quali ha raccolto solo cinque pareggi e altrettante sconfitte. L'ultimo punto fatto segnare dai rossoblù risale allo scorso 30 gennaio in occasione dell'1-1 esterno in casa del Parma. Inoltre la squadra di mister Modesto ha totalizzato 4 sconfitte consecutive nelle ultime quattro gare lontano dallo "Scida", non ha mai vinto in trasferta nella stagione 2021/22 e subisce gol fuori casa da 28 turni consecutivi.

I due allenatori, mister Fabio Caserta e mister Francesco Modesto, si sono affrontati per 3 volte: i risultati sono del tutto a favore del tecnico della Strega che ha trionfato in tutti e tre gli incontri.