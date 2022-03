Serie D/F: gli arbitri della 24ª giornata. Rinviate due gare

Rese note le designazioni della 24ª giornata in programma domenica con inizio alle 14:30. A seguito di alcune positività riscontrate nei gruppi squadra del Montegiorgio e della Sambenedettese, le gare Montegiorgio-Nereto in programma domenica e Sambenedettese-Vastogirardi in programma sabato sono state rinviate a data da destinarsi.

Il programma della 24ª giornata con le relative designazioni arbitrali

AURORA ALTO CASERTANO - TRASTEVERE CALCIO A R.L.

Guido Verrocchi di Sulmona

Giuseppe Bosco di Lanciano

Domenico Lombardi di Chieti

CHIETI F.C. 1922 - VASTESE CALCIO 1902

Riccardo Leotta di Acireale

Marco Campanella di Agrigento

Dario Testai' di Catania

FOOTBALL CLUB MATESE - CASTELFIDARDO

Sebastian Petrov di Roma 1

Angelo Spoletini di Rieti

Edoardo Salvatori di Tivoli

PINETO CALCIO - ATLETICO TERME FIUGGI

Nicolo' Dorillo di Torino

Matteo Lauri di Gubbio

Simone Piomboni di Citta' di Castello

RECANATESE - CASTELNUOVO VOMANO

Gerardo Simone Caruso di Viterbo

Mirko Librale di Roma 2

Davide Messina di Cassino

NICOLO’ NOTARESCO - ALMA JUVENTUS FANO

Davide Galiffi di Alghero

Martino Fadda di Carbonia

Valeria Spizuoco di Cagliari

TOLENTINO 1919 - PORTO D'ASCOLI

Luca Capriuolo di Bari

Giovanni Francesco Massari di Molfetta

Antonio Alessandrino di Bari

MONTEGIORGIO CALCIO - NERETO CALCIO (Rinviata)

SAMBENEDETTESE – VASTOGIRARDI(Rinviata)