Benevento-Crotone: gli scommettitori puntano forte sul segno "1"

Le posizioni di testa sono alla portata, con Lecce e Cremonese entrambe distanti 6 punti, anche perché c'è sempre da recuperare la sfida contro il Cosenza rinviata per Covid. Il Benevento, però, non può permettersi di lasciare punti per strada soprattutto in partite contro le ultime della classe.

Al "Vigorito" domani sera arriva il Crotone penultimo e i betting analyst di 888sport.it vedono come più che probabile un successo del Benevento, dato a 1,54, mentre è alta la quota del «2», fissata a 6,90. Nel mezzo c'è la «X», proposta 3,75.

Prevale di poco l'Under, in quota a 1,80, mentre una partita con almeno tre reti si gioca a 1,96. Offerto a 1,96 anche il Goal nella sfida del "Vigorito", mentre il No Goal è visto a 1,78. Per quanto riguarda il risultato esatto, in pole c'è l'1-0 proposto da 888 a 6,25, seguito dal 2-0 e dal pareggio per 1-1, entrambi dati a 7,00. Il successo per 2-1 in favore dei campani paga invece 8 volte la posta.