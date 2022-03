Serie C - Girone C, trentunesima giornata: le designazioni arbitrali

Rese note le designazioni arbitrali della 31ª giornata del Girone C di Serie C in programma domenica 13 marzo con inizio alle ore 17:30. Anticipate alle 14:30 le sfide Avellino-Palermo, Monterosi Tuscia-Monopoli e Vibonese-Catania.

Programma e arbitri:

AVELLINO – PALERMO, ore 14:30

Paride Tremolada di Monza

Francesco Valente di Roma 2

Marco Lencioni di Lucca

Quarto Ufficiale: Nicolo' Marini di Trieste

MONTEROSI TUSCIA – MONOPOLI, ore 14:30

Simone Galipò di Firenze

Marco Toce di Firenze

Roberto Allocco di Bra

Quarto Ufficiale: Ferdinando Emanuel Toro di Catania

U.S. VIBONESE – CATANIA, ore 14:30

Claudio Panettella di Gallarate

Antonio Severino di Campobasso

Thomas Miniutti di Maniago

Quarto Ufficiale: Gerardo Garofalo di Torre del Greco

CAMPOBASSO - A.C.R. MESSINA, ore 17:30

Claudio Petrella di Viterbo

Federico Votta di Moliterno

Pio Carlo Cataneo di Foggia

Quarto Ufficiale: Gabriele Totaro di Lecce

CATANZARO – BARI, ore 17:30

Ermanno Feliciani di Teramo

Cosimo Cataldo di Bergamo

Francesco Cortese di Palermo

Quarto Ufficiale: Enrico Maggio di Lodi

FIDELIS ANDRIA – LATINA, ore 17:30

Federico Fontani di Siena

Rosario Antonio Grasso di Acireale

Santino Spina di Palermo

Quarto Ufficiale: Domenico Castellone di Napoli

FOGGIA - AZ PICERNO, ore 17:30

Andrea Calzavara di Varese

Markiyan Voytyuk di Ancona

Gilberto Laghezza di Mestre

Quarto Ufficiale: Giuseppe Lascaro di Matera

JUVE STABIA – TURRIS, ore 17:30

Luigi Carella di Bari

Massimiliano Bonomo di Milano

Stefano Galimberti di Seregno

Quarto Ufficiale: Luca Zucchetti di Foligno

POTENZA – TARANTO, ore 17:30

Matteo Gualtieri di Asti

Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona

Maicol Ferrari di Rovereto

Quarto Ufficiale: Gianluca Grasso di Ariano Irpino

VIRTUS FRANCAVILLA – PAGANESE, ore 17:30

Daniele Perenzoni di Rovereto

Alex Cavallina di Parma

Giuseppe Trischitta di Messina

Quarto Ufficiale: Gianluca Renzi di Pesaro