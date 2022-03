Salernitana: col Sassuolo un rientro importante, out Ribery-Mazzocchi

Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Sassuolo. Rientra Mamadou Coulibaly, mentre non saranno disponibili Ribery e Mazzocchi; Ranieri recuperato.

PORTIERI: Belec, Fiorillo, Sepe

DIFENSORI: Fazio, Dragusin, Gagliolo, Gyomber, Ranieri, Ruggeri, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Coulibaly L., Coulibaly M., Di Tacchio, Ederson, Kastanos, Obi, Radovanovic, Zortea;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Djuric, Mikael, Mousset, Perotti, Verdi.