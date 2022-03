Potenza e Picerno, continuano le iniziative solidali per l'Ucraina

Continuano le iniziative solidale di Potenza e Picerno in aiuto all'Ucraina. Le due società luane di Serie C girone C hanno riportato sulle loro pagine Facebook il materiale donato finora.

POTENZA - Ieri sera è partito dal "Viviani" un primo carico di aiuti per la popolazione Ucraina colpita dalla guerra Massimo Caivano giungerà a Botosani (Romania) dove consegnerà una parte del materiale donato dai potentini, ad un centro raccolta ubicato al confine con l'Ucraina. Ad inizio settimana prossima partirà, a bordo di un tir, un secondo carico.

PICERNO - Continuano le iniziative solidali della Società per i profughi ucraini accolti a Bella. Dopo aver contribuito all’arrivo in Italia e in terra lucana di un gruppo di bambini e genitori, oggi il direttore generale Vincenzo Greco ha donato ai più piccoli le tute del Picerno. Tanta emozione nella consegna del materiale, con i bambini che sono riusciti a sorridere dopo giorni terribili segnati dalla guerra.