Benevento. Caserta: "Con il Crotone importante l'approccio alla gara"

Giorno di conferenza stampa per mister Fabio Caserta. Il tecnico del Benevento ha parlato ai media dalla sala stampa del "Vigorito" in vista del match di domani contro il Crotone. Queste le parole dell'allenatore dei giallorossi:

Fisicamente abbiamo più di qualche calciatore che non sta benissimo per via del covid: cercheremo di recuperare più uomini possibili per domani e poi penseremo a martedì.

Farias sta decisamente meglio da quando è arrivato e può giocare. Per Pastina, parliamo di un giovane valido che non gioca perché ha davanti calciatori forti e con maggiore esperienza: se decidessi di farlo giocare sarei tranquillo perché è un ragazzo affidabile.

Elia non è utilizzabile dal 1', sta bene e potrà esserci utile a gara in corso. Domani faremo la conta di chi potrà giocare e chi no perché ci sono giocatori che si sono aggregati oggi al gruppo dopo il covid. Potremmo cambiare qualcosa a livello tattico ma la differenza la fanno sempre gli interpreti.

Sicuramente non potendo contare su tutta la rosa per domani, con molti calciatori che non hanno i 90' nelle gambe, e quindi non sarà facile affrontare una gara come quella di domani. Purtroppo questo problema è arrivato proprio durante uno dei nostri momenti migliori. Non dobbiamo fasciarci la testa ma affrontare il problema e dare il massimo.

Purtroppo per Moncini capita a tutti gli attaccanti di avere periodi di magra in termini di gol: mancano 10 partite e secondo me potrà darci tantissimo.

Sappiamo tutti che contro il Crotone non sarà facile e dovremo approcciare la gara nel modo giusto a prescindere dalla classifica degli avversari. Delle tre partite che affronteremo in una settimana, questa, mentalmente, è la più difficile. Il campionato non si deciderà comunque nei prossimi sette giorni.

La B è un campionato difficile già di suo e se non ti cali con la giusta mentalità puoi avere difficoltà, come sta accadendo a Crotone e Parma. Noi dobbiamo ritenerci soddisfatti di quanto fatto fino ad ora senza cullarci sugli allori e alla fine faremo i conti.