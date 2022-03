Cavese: Troise convoca 22 calciatori per la sfida con il S.Luca

Il tecnico Emanuele Troise, al termine dell’allenamento di questa mattina, ha convocato i seguenti 22 atleti per la gara in programma domani pomeriggio allo stadio 'C. Alvaro' di San Luca:

PORTIERI: Anatrella, Paduano, Somma

DIFENSORI: Caserta, De Caro, Gabrieli, Lomasto, Maffei, Potenza, Viscomi

CENTROCAMPISTI: Corigliano, D’Angelo, Maiorano, Palma, Romizi, Zielski

ATTACCANTI: Allegretti, Bacio Terracino, Banegas, Carbonaro, Foggia, Kone.

Indisponibili: Aliperta, Altobello, D'Amore, Fissore.