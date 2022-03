Salernitana, Nicola: "C'è rammarico ma è la strada giusta"

“C’è un pizzico di rammarico per non essere riusciti a vincere, ma la squadra gioca. Nei primi 25 minuti abbiamo fatto molto bene, mettendo in pratica quello che proviamo durante la settimana. I ragazzi ce la stanno mettendo tutta, cercando di portare avanti questa missione. Questo mi rende molto orgoglioso, anche se dobbiamo migliorare ancora tanto, soprattutto dal punto di vista dell’equilibrio e della capacità di leggere le situazioni di gioco. A prescindere da queste valutazioni, la squadra rende sicuramente meglio quando riesce a essere aggressiva. Questa è la strada da percorrere. Qualcuno deve ancora migliorare, ma ci arriveremo”. Queste le parole del tecnico Davide Nicola nel post-partita di Salernitana – Sassuolo.

Il mister ha quindi concluso: “In questo momento trovare la vittoria sarebbe importante soprattutto per dimostrare che il lavoro che stiamo facendo è molto buono. La troppa voglia che abbiamo di dimostrare a questa piazza di crederci spesso ci porta commettere degli errori. Questo si può migliorare solo col tempo e speriamo di riuscire a farlo il prima possibile”.