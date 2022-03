Benevento-Crotone 3-1: Moncini e Forte trascinano i giallorossi

Il Benevento di mister Caserta ha superato per 3-1 il Crotone di mister Modesto al "Vigorito" nel match valido per la 29a giornata del campionato di Serie B.

Giallorossi con tante seconde linee in campo visto il focolaio covid che non ha permesso a molti dei titolari, che siedono in panchina, di allenarsi regolarmente in settimana. In attacco Lapadula ritrova la maglia da titolare e fa coppia con Moncini; Farias, anch'egli dal 1', dovrebbe essere l'uomo che innesca le punte; in difesa Gyamfi torna a calcare il terreno del "Vigorito". I calabresi, invece, schierati con il 3-5-2, presentano Maric e Mulattieri come coppia offensiva con Marras nel ruolo di "sotto punta".

I padroni di casa sfiorano il vantaggio già al 7' con un colpo di testa di Glik, sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla destra. Al 19' Moncini, servito da Acampora, ancora su punizione, manda a lato di testa. Al 25' il Benevento concretizza la propria supremazia nella metà campo avversaria: palla filtrante di Acampora per Moncini che si invola verso l'area del Crotone, arriva ai limiti, porta il pallone sul destro e lascia partire un tiro che Festa sfiora soltanto prima di raccogliere la sfera in fondo al sacco. La gioia dei padroni di casa per il vantaggio dura soli 2': Maric scatta a sinistra, arriva sul fondo e mette la palla in area piccola dove Vogliacco, volendo anticipare tutti, mette alle spalle del suo stesso portiere Paleari. Il Crotone replica con un tentativo acrobatico di Mulattieri al 41' ma Paleari non si lascia sorprendere. Quasi allo scadere dei 2' di recupero, i padroni di casa si riportano in vantaggio: punizione di Acampora dalla sinistra, palla tesa in mezzo all'area dove Moncini si tuffa in mezzo ai difensori crotonesi e, di testa, mette in rete. All'intervallo, quindi, si va sul 2-1 per la Strega sulla compagine calabrese.

Nella ripresa il Benevento amministra bene il vantaggio e di azione degne di nota non se ne vedono molte. Bisogna aspettare il 70': Ionita va al cross morbido per Tello che prova la rovesciata ma non trova la porta. Al 78' è Lapadula a tentare la via del gol ma trova Festa sulla sua strada a mettere in corner. Il signor Giua, arbitro dell'incontro, concede 4' di recupero e, come nel primo tempo, il Benevento segna: Golemic atterra Forte, in campo dal quarto d'ora della ripresa, in area di rigore e per il direttore di gara è rigore. Sul dischetto si presenta lo stesso Forte che insacca la rete del definitivo 3-1.

IL TABELLINO