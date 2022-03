Salernitana-Sassuolo 2-2, occasioni e gol

Finisce 2-2 la sfida dell' Arechi tra Salernitana e Sassuolo, coi neroverdi che perdono l'occasione per rimanere agganciato ai residui sogni europei. Per i padroni di casa invece le chance di salvezza diminuiscono ulteriormente.

Prima parte di gara scoppiettante coi granata che sbloccano il risultato alla prima occasione, quando al minuto 8 Bonazzoli trova la nona rete del suo campionato. I neroverdi tuttavia non si abbattono, ma anzi ribaltano la situazione in 10 minuti. Al 20' Traorè scambia con Kiriakopulos, il quale trova al centro Scamacca che deve solo depositare in rete di testa. Al 30' arriva la rete del sorpasso ad opera di Traorè, uno dei migliori nell'ultimo periodo.

Nella ripresa il Sassuolo resta in 10, Raspadori perde la testa commettendo due falli in due minuti e lascia i suoi in inferiorità numerica. I padroni di casa prendono coraggio dal vantaggio numerico con la coppia Bonazzoli-Djuric che cerca la rete del pari al 28', con il colpo di testa dell'attaccante serbo che impensierisce Consigli. La spinta dei granata si concretizza al minuto 81' quando Djuric colpisce di testa e supera Consigli per la rete del 2-2. Con questo risultato finisce anche la partita.