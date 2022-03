Benevento. Caserta: "Plauso ai ragazzi nonostante le difficoltà"

Dopo la vittoria per 3-1 sul Crotone, il tecnico del Benevento, Fabio Caserta, ha così commentato, dalla sala stampa del "Vigorito", la prestazione dei suoi ragazzi:

"Anzitutto bisogna ringraziare i ragazzi vista la settimana che abbiamo attraversato: non era facile, a prescindere dalla classifica dell'avversaria di oggi. La partita è stata di sofferenza ma c'è stata voglia di lottare tutti insieme nelle difficoltà.

Acampora e Moncini, ma tutti i ragazzi, hanno fatto una buona gara. Anche Gyamfi, che non giocava da tanto, ha fatto un'ottima gara e l'ho tolto solo perché era ammonito. Per Moncini sono contento non solo per i gol che ci hanno portato alla vittoria ma anche per lui stesso perché una punta gioca per il gol e lo meritava.

Oggi ho deciso di cambiare dal punto di vista tattico e quindi ho giocato con due punte e un trequartista. In quel ruolo ho schierato Farias per sfruttare la sua tecnica e ha fatto bene fino a quando ha retto dal punto di vista fisico. Sta crescendo piano piano ma è un giocatore che ha qualità superiori alla media.

Ho schierato tre punte nel finale per dare più peso all'attacco visto che gli avversari difendevano ancora a 4. Quando poi si sono rimessi a 3 allora ho inserito Elia e ci siamo messi col 4-4-2.

Ora penso alla partita di martedì senza fare calcoli su quelle successive. Martedì avremo una avversaria forte e costruita per vincere. I calcoli li lascio agli altri.

L'importante è ritrovare tutti gli assenti: Viviani è fuori da tempo, anche Barba; Letizia ha avuto un problema e ha subito un piccolo intervento: mi auguro di recuperarlo il prima possibile, valuteremo con i medici. Abbiamo una rosa ampia e all'altezza e quindi sceglierò chi vedo meglio in allenamento partita per partita. Stiamo facendo un campionato bello nonostante le difficoltà. Nei momenti negativi dobbiamo cercare di dare sempre quel qualcosa in più. Ci riteniamo soddisfatti per quello che stiamo facendo ma non ci accontentiamo.

Partite come quella di oggi presentano difficoltà per sbloccarla. Noi siamo stati a passare in vantaggio e non ci siamo disuniti dopo il pareggio tanto da chiudere di nuovo in vantaggio la prima parte di gara. Questo ci ha permesso di gestire al meglio nella ripresa".