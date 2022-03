Il presidente Ghirelli in visita a Potenza per il futuro del Viviani

Si è tenuto stamani nella sede del Palazzo di Città, a Potenza, un incontro tra, il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, il presidente del Potenza Calcio, Salvatore Caiata, il sindaco di Potenza, Mario Guarente, il presidente dell’associazione “Potenza 1919”, Francesco Pace, il vice presidente del Potenza Calcio, Michele Falasca, il capo della cabina di regia della Lega Pro sugli stadi, l’ingegnere Andrea De Amici e altri amministratori locali. L’incontro ha avuto ad oggetto un confronto tra le istituzioni sportive, la società e l’amministrazione locale sulle normative vigenti per la partecipazione pubblico privata sulla realizzazione delle strutture sportive. "Siamo venuti a Potenza per parlare del futuro dello stadio "Viviani" - ha spiegato il presidente della Lega Pro, Ghirelli - il Pnrr rappresenta un'occasione unica perché, attraverso il partenariato pubblico-privato, gli stadi possano essere oggetto di operazioni di riqualificazione e ammodernamento". “È stato un incontro sorprendente e proficuo - ha detto Caiata - il presidente Ghirelli e l’ingegner De Amici sono rimasti molto sorpresi dallo stato di avanzamento del progetto. Speriamo che si mettano in fila tutte le questioni con l’auspicio che questa sia la vola buona”, ha concluso Caiata. L’incontro ha avuto ad oggetto un confronto tra le istituzioni sportive, la società e l’amministrazione locale sulle normative vigenti per la partecipazione pubblico privata sulla realizzazione delle strutture sportive. "Siamo venuti a Potenza per parlare del futuro dello stadio "Viviani" - ha spiegato il presidente della Lega Pro, Ghirelli - il Pnrr rappresenta un'occasione unica perché, attraverso il partenariato pubblico-privato, gli stadi possano essere oggetto di operazioni di riqualificazione e ammodernamento". “È stato un incontro sorprendente e proficuo - ha detto Caiata - il presidente Ghirelli e l’ingegner De Amici sono rimasti molto sorpresi dallo stato di avanzamento del progetto. Speriamo che si mettano in fila tutte le questioni con l’auspicio che questa sia la vola buona”, ha concluso Caiata.

Comunicato Stampa Potenza Calcio