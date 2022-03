Serie D girone H, tutte e tre le lucane vanno ko in trasferta

Nella ventottesima giornata di Serie D girone H tutte e tre le lucane perdono. Il Francavilla perde 3-1 a Nola con un uomo in meno dal 13' per l'espulsione del portiere Daniele. I campani passano in vantaggio con D'Ascia dopo un minuto, poi Croce per i sinnici impatta al 45', ma negli ultimi otto minuti i padroni di casa prima segnano con il rigore di Figliolia e poi con il tris definitivo di Sicignano. Il Lavello viene battuto all'inglese dal Gravina nella seconda frazione con le realizzazioni di Borgia e Gilli. Invece il Rotonda cede al Molfetta al 93'. E' un rigore di Genchi a punire i pollinei che stavano per strappare un punto importante in chiave salvezza.