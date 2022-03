Il Giugliano supera il Gladiator: decide De Rosa

Il Giugliano batte il Gladiator con il risultato di 1-0.

La cronaca (ufficio stampa Giugliano Calcio).

Inizia la gara. Al 2’ ci prova Cerone, palla alta. Al 6’ angolo del numero 10 di casa, testa di Gladestony palla di pochissimo fuori. Al 7’ ancora il Giugliano con Kyeremateng, salvataggio sulla linea della difesa ospite. Al 12’ ancora il numero 99 di testa, palla che non centra il bersaglio grosso. Fase centrale combattuta della gara. Al 34’ Giugliano in vantaggio, azione corale chiusa da De Rosa per l’1-0. Finisce il primo tempo con la squadra di casa in vantaggio per una rete a zero. Al 46’ destro di Gladestony palla debole fuori.

Inizia il secondo tempo. Al 3’ angolo per il Gladiator, smanaccia Baietti. Al 9’ tiro di Gladestony, palla alta. Al 12’ azione del numero 14 che cerca Kyeremateng, libera la difesa nerazzurra. Al 23’ ancora il Giugliano che ci prova, azione che termina in un nulla di fatto. Al 35’ ci prova il Gladiator con un cross dalla destra, blocca in uscita Baietti. Dopo tre minuti di recupero termina la gara con il risultato di 1-0.

Giugliano: Baietti, Boccia, Poziello Ciro, De Rosa, Cerone (37’st Poziello Raffaele), Rizzo (30’st Ferrari), Gladestony, Gentile, Zanon, Mazzei, Kyeremateng. A disposizione: Costanzo, Ceparano, Caiazzo, Abonckelet, Biasiol, Emmanouil, Gomez. Allenatore: Giovanni Ferraro.

Gladiator: De Luca, Pelliccia (42’st Mancini), Tomi, Caruso, Puca, Arcidiacono, Varela, Marin (1’st Flores), Mistretta (37’st Pinto), Panaioli, Mattiolo (11’st Sambou). A disposizione: Merola, Cassaro, Dommarco, Garzia, Perrino. Allenatore: Teore Grimaldi.

Marcatori: 34’pt De Rosa (G).

Ammoniti: 7’ Gladestony (G); 17’st Puca (GL); 27’st Pelliccia (GL); 39’st Pinto (GL).