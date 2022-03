Serie C girone C, il Potenza impatta Il Picerno perde 3-2 a Foggia

Nella trentunesima giornata di Serie C girone C il Potenza impatta con il Taranto e il Picerno perde a Foggia. Al Viviani gli jonici hanno l'occasione su rigore di sbloccarla con Di Gennaro che colpisce la traversa. Poi i padroni di casa passano in vantaggio con Cargnelutti al quarto d'ora, prima che Di Gennaro si faccia perdonare a 2' dall'intervallo con il gol del pari. I tarantini restano in 10 dal 67' per l'espulsione di Labriola e i ragazzi di Arleo non riescono ad approfittare della superiorità numerica. Allo Zaccheria i satanelli passano sul doppio vantaggio con Ferrante e Petermann, i melandrini accorciano con Vivacqua, poi i rossoneri vanno in gol con Ferrante ed infine al 4' di recupero Parigi segna il secondo gol per i picernesi.