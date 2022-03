Benevento. Contro il Brescia di Inzaghi torna Insigne ma non Letizia

In vista della trasferta di domani pomeriggio in casa del Brescia dell'ex tecnico Pippo Inzaghi, il Benevento fa la conta dei presenti e degli assenti.

Di sicuro non faranno parte della spedizione in terra lombarda Viviani e Barba, ancora alle prese con i rispettivi infortuni, Ionita, squalificato dopo il giallo rimediato contro il Crotone, e Letizia, che è in convalescenza dopo l'intervento subito nella mattinata di sabato allo zigomo destro. Il capitano giallorosso potrebbe recuperare in tempo per la partita contro il Frosinone scendendo in campo con una protezione simile a quella utilizzata da Osimhen, attaccante del Napoli. Le sue condizioni verranno valutate al rientro dalla trasferta bresciana.

Recuperato del tutto, invece, Insigne che sarà della partita e che ritroverà, quasi certamente, anche una maglia da titolare. Bisognerà solo capire, anche alla luce della partita vinta contro il Crotone, quale sarà il modulo scelto da mister Caserta: Forte, ancora a segno contro i calabresi anche da subentrante dalla panchina, potrebbe essere schierato da solo, quindi con due esterni ai suoi lati, oppure in coppia con Lapadula e con un trequartista, Insigne appunto, alle loro spalle. Come sempre, il tecnico giallorosso farà le sue valutazioni a poche ore dall'inizio della gara.