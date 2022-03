Potenza, Caiata: "Con le giuste competenze tutto è realizzabile"

Il presidente del Potenza, Salvatore Caiata, esprime un vivo ringraziamento al Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli e all’ingegnere De Amici per la loro visita di ieri a Potenza e per la loro partecipazione all’incontro che si è tenuto nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città. Allo stesso modo Caiata ringrazia per la disponibilità e per l’indispensabile contributo, l’amministrazione comunale del capoluogo lucano. In particolare la società è grata al sindaco di Potenza, Mario Guarente, e all’assessore allo Sport, Gianmarco Blasi, che hanno dimostrato di essere attenti alle esigenze della società e della comunità potentina. “Ieri - ha detto Caiata - abbiamo avuto la dimostrazione che quando le giuste competenze e le istituzioni convergono verso lo stesso obiettivo, tutto è realizzabile”.

Comunicato Stampa Potenza Calcio