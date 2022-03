Serie B. Gli squalificati dopo la 29a: out in 15, tre gare per Defendi

Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 14 marzo 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 4° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno che causava l'interruzione della gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PISA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 20° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

DEFENDI Marino (Ternana): per avere, al 32° del primo tempo, con il pallone lontano, colpito con un pugno alla schiena un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DE MAIO Sebastien (L.R. Vicenza): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

IOANNOU Nicholas (Como): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LUNETTA Gabriel Antonio (Alessandria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

VISENTIN Santiago Guido (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELLUSCI Giuseppe (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BERNABE' GARCIA Adrian (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CASO Giuseppe (Cosenza): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

CIANO Camillo (Frosinone): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

COLLOCOLO Michele (Ascoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

CRISETIG Lorenzo (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

IONITA Artur (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PROIETTI Mattia (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VAZQUEZ Franco Damian (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VITA Alessio (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

BIANCHI Nicolo (Reggina)

GATTI Federico (Frosinone)

MARIN Marius Mihai (Pisa)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

AGAZZI Davide (Ternana)

BERTONCINI Davide (Como)

CROCIATA Giovanni (Spal)

SY Sanasi Mahamado (Cosenza)

VOKIC Dejan (Pordenone)

CALDIROLA Luca (Monza)

ESPOSITO Salvatore (Spal)

PADELLA Emanuele (L.R. Vicenza)

ROHDEN Marcus Christer (Frosinone)

SIBILLI Giuseppe (Pisa)

Foto: sito ufficiale Ternana Calcio