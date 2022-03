Benevento. Caserta ne convoca 21 per il Brescia: out anche due punte

E' piena emergenza per mister Caserta in vista della sfida del Benevento sul campo del Brescia. Il tecnico giallorosso, in base alla lista dei convocati diramata dalla società giallorossa, ha a disposizione soli 21 calciatori per la trasferta lombarda. Alle assenze già certe di Viviani, Barba, Letizia e Muraca e di Ionita, per squalifica, si sono aggiunte quelle di Lapadula e Sau. L'unico ad aver recuperato è Insigne. Questo l'elenco dei convocati:

4 Acampora Gennaro, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 7 Elia Salvatore, 11 Farias Diego, 88 Forte Francesco, 18 Foulon Daam, 2 Gyamfi Bright, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 19 Insigne Roberto, 12 Manfredini Nicolo’, 32 Masciangelo Edoardo, 21 Moncini Gabriele, 29 Paleari Alberto, 58 Pastina Christian, 17 Petriccione Jacopo, 38 Talia Angelo, 22 Tartaro Clemente, 8 Tello Andrés, 14 Vogliacco Alessandro