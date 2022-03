Brescia. Inzaghi: "Con il Benevento non sarà mai una gara normale"

Il tecnico del Brescia, Filippo Inzaghi, ha parlato al sito ufficiale della società lombarda in vista della gara di domani contro la sua ex squadra, il Benevento. Queste le parole dell'allenatore delle "rondinelle":

"Incontrare il Benevento non sarà mai normale per me. Lì ho lasciato molto di me, ho ricordi bellissimi fatti di luoghi, persone e traguardi importanti. Il calcio si sa, è fatto così, ti permette di conoscere realtà bellissime e di fare esperienze sempre diverse. Ora sono a Brescia e per 90 minuti domani saremo avversari. Sappiamo tutti come ogni partita sia fondamentale arrivati a questo punto e come ogni punto potrebbe fare la differenza, quindi daremo il massimo per far divertire i nostri tifosi e scontrarci alla pari con una grande squadra come loro".