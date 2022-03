Glik, grande cuore: ambulanza e appartamenti per gli ucraini in fuga

Kamil Glik, difensore polacco del Benevento, già apertamente schierato contro il conflitto che ha visto la Russa invadere l'Ucraina, ha deciso di fare qualcosa di concreto per aiutare i tanti ucraini in difficoltà.

Secondo quanto riportato dal giornalista polacco Krzysztof Stanowski sul proprio profilo Twitter, il centrale giallorosso ha donato un'ambulanza che farà la spola tra Ucraina e Polonia trasportando dagli ospedali ucraini pazienti particolarmente gravi nelle strutture mediche polacche. L'ambulanza è equipaggiata con attrezzature specifiche per questo tipo di trasferimenti. Inoltre, lo stesso giornalista riporta che Glik e sua moglie hanno messo a disposizione per sei mei tre appartamenti a Cracovia per le famiglie che fuggono dallo scenario bellico.